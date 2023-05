Pas moins de 12 civils ont été tués dans une attaque terroriste à l’ouest du Burkina Faso, ont indiqué dimanche des sources locales.

"Le village de Kié, a été attaqué par des individus armés non encore identifiés, vendredi soir aux environs de 20 h" (locales et GMT), a déclaré un responsable local. "Le bilan fait état d’une douzaine de personnes tuées par les assaillants", a-t-il poursuivi. Une vingtaine de civils, dont des femmes et des enfants, ont été tués entre lundi et mercredi lors de deux attaques terroristes dans le centre-est du Burkina Faso, ont indiqué vendredi des sources locales.

Mercredi, "des groupes armés ont mené une incursion dans le village Bilguimdouré, "faisant une dizaine de morts", selon un responsable local. Deux jours plus tôt, "une autre incursion terroriste dans le village voisin de Kaongo avait fait au moins onze morts dont des femmes et des enfants", a-t-il poursuivi. Lors de ces deux attaques, "des maisons et des boutiques ont été incendiées par les assaillants qui ont aussi emporté du bétail", selon la même source.