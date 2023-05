Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale malien, Abdoulaye Diop, a réaffirmé l'"attachement" de son gouvernement à la mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus d'Alger.

"Malgré les difficultés rencontrées, le gouvernement reste attaché à la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger", a précise M.

Diop vendredi à l'occasion d'une rencontre avec les chefs de missions diplomatiques et consulaires ainsi que les responsables d’organisations internationales accréditées à Bamako.

Les échanges ont porté sur les avancées réalisées dans le cadre du processus de Transition, la situation sécuritaire et son impact sur la situation des droits de l’Homme et le processus de paix.

Evoquant le processus de Transition, le ministre a assuré que "toutes les mesures relatives au processus politique sont conçues et réalisées dans une démarche consensuelle et inclusive".

"Conformément aux attentes largement exprimées par la population malienne, lors des Assises nationales de refondation (ANR- en no vembre 2022 NDLR), les autorités ont pris des mesures fortes et irréversibles pour le retour à un ordre constitutionnel sécurisé et apaisé", a-t-il dit, ajoutant que la convocation du collège électoral pour le référendum constitutionnel, le 18 juin 2023, s’inscrit dans cette dynamique.

Le ministre malien a assuré que "le léger glissement de calendrier pour la tenue du scrutin référendaire n’aura aucune incidence sur le respect du chronogramme de la Transition".

S’agissant de la situation sécuritaire, le chef de la diplomatie malienne a soutenu que les Forces armées maliennes (FAMa) poursuivent leurs offensives contre les organisations terroristes et remportent des succès tangibles sur le terrain.

"Les opérations de lutte contre le terrorisme sont menées dans le strict respect des droits de l’Homme, d’autant plus qu’il s’agit de nos propres populations", a-t-il poursuivi.

S’exprimant au nom de l’ensemble des chefs de missions diplomatiques et consulaires accrédités dans le pays, l’ambassadeur de l’Etat de la Palestine au Mali, Hadi Shebli, s’est réjoui en disant que "ces rencontres permettent d’éviter des spéculations sur les réseaux sociaux".

Il a salué les avancées dans le processus de Transition avant de déclarer être "convaincu que l’agenda des élections sera respecté".