Les festivités du 50e anniversaire du déclenchement de la lutte armée sahraouie et de la création du Front Polisario se sont poursuivies, dimanche, avec un défilé civil mettant en exergue les réalisations des différents secteurs effectuées durant un demi-siècle de lutte contre le colonisateur espagnol puis l’occupant marocain.

Sous la supervision du président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, et en présence d'invités et amis du peuple sahraoui, ainsi que d’une assistance nombreuse, des processions d’hommes et de femmes représentant les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’agriculture, de l’environnement et des travaux publics ont dévoilé, à travers des banderoles et des tableaux illustrés, les réalisations phares effectuées durant ces cinquante années.

Ces réalisations dans les différents secteurs sont aussi une forme de lutte contre l’occupant et une manière de montrer que le peuple sahraoui est résistant et poursuit sa marche vers l’indépendance et la reconquêtes de ses territoires spoliés par l’occupant marocain de plus en plus acculé ces dernières années sur tous les fronts.

"Aujourd’hui et demain, ensemble pour libérer notre patrie", "Unité, résistance jusqu’à la reconquête de nos territoires", "Nous sommes à vos côtés notre frère militaire sur le front", sont entre-autres slogans visibles sur les pancartes portées par les participants.

Selon les explications données lors du défilé, l’éducation des enfants et la formation professionnelle au profit des jeunes sahraouis sont une priorité absolue pour les autorités.

"L’initiation à la lutte armée et la défense de la cause sahraouie se font principalement dans ces institutions", a-t-on expliqué. Pour rappel des expositions montrant le génie de la femme sahraouie sont organisées le long des festivités. A souligner que le président sahraoui, Brahim Ghali, a été honoré à la fin du défilé par l’observatoire algérien des droits de l’Homme, en reconnaissance à son combat sans relâche et son attachement à la cause de son pays.

Les festivités organisées à l’occasion du 50e anniversaire du déclenchement de la lutte sahraouie ont été à la hauteur de l’évènement, se sont accordé à dire les invités et les amis de la cause sahraouie présents en nombre dans les camps des réfugiés.

Le défilé milita ire a montré une disponibilité et un haut professionnalisme de l’armée sahraouie à même de lui permettre d’aller de l’avant sur le chemin de la libération de son pays.

L’homogeneïté dont a fait preuve l’ancienne génération et la génération montante des militaires durant le défilé "est rassurante à plus d’un titre quant à la poursuite de la lutte armée", a-t-on relevé.

La présence des délégations étrangères en masse durant cet évènement illustre que la cause sahraouie a des amis et elle est désormais internationale, a-t-on ajouté.