Parce qu'elles sont très concentrées, les huiles essentielles sont efficaces. Revers de la médaille, elles doivent être utilisées dans les règles de l'art pour profiter de leurs bienfaits en toute sécurité. Lavande, mandarine ou camomille, ces huiles vous permettront de retrouver le sommeil et de calmer vos angoisses.

POUR APPAISER LES CRISES D'ANGOISSE

- Par voie orale, 2 gouttes d'HE (huile essentielle) de Petit grain bigaradier sur un comprimé neutre, dans une cuillère à café de miel ou d'huile d'olive, 3 à 4 fois par jour. Espacer les prises dès l'amélioration.

- En massage, mélanger 5 à 10 gouttes d'HE de Lavande fine avec 1 cuillerée à soupe d'huile de Macadamia ou une noisette d'Aloe vera. Appliquer en massant sur les plis de flexions des coudes et des poignets.

- En diffusion, 5 à 10 gouttes d'HE de Mandarine rouge diluées dans un demi-verre d'eau. À diffuser 10 à 15 minutes par jour dans les pièces à vivre et la chambre pour apaiser et faciliter l'endormissement.

La précision du spécialiste : Dans les périodes de stress intense, on peut associer les huiles essentielles et les voies d'administration. La voie orale permet une action rapide et intense, le massage permet une action prolongée de type « patch » et la diffusion renforce l'action des deux voies précédentes tout en créant un climat olfactif réconfortant.

POUR RETROUVER LE SOMMEIL

- Par voie orale, 2 gouttes d'HE de Basilic tropical sur un comprimé neutre, 15 minutes avant le coucher. Renouveler une fois en cas de réveil nocturne, en respectant un délai minimum de 2 heures.

- En diffusion, 5 à 10 gouttes d'HE de Mandarine rouge diluées dans un demi-verre d'eau. À diffuser 10 à 15 minutes par jour dans les pièces à vivre et la chambre. Cela peut être associer avec la prise orale.

POUR CALMER LES TROUBLES DIGESTIFS

- Par voie orale, 1 goutte d'HE de Camomille noble et 1 goutte d'HE de Citron jaune, sur un comprimé neutre, dans une cuillère à café de miel ou d'huile d'olive, 10 à 15 minutes avant les principaux repas.