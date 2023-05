Une convention de coopération a été signée, samedi au Musée du Moudjahid de la wilaya d’Oran entre la direction locale des Moudjahidine et ayants-droit et le Laboratoire de l’histoire d’Algérie, relevant de la faculté des Sciences humaines et des Sciences islamiques de l’Université Oran 1 "Ahmed Benbella", qui comprend la recherche sur l’histoire de la glorieuse guerre de libération et la préservation de la mémoire nationale, a-t-on appris auprès de la Directrice des Moudjahidine, Khadidja Bahloul.

"Cette convention, qui a été signée aujourd’hui avec le Laboratoire de l’histoire d’Algérie, comprend la collaboration entre les deux instances dans la collecte de témoignages vivants et d’œuvres historiques, l’implication des étudiants en histoire dans l’organisation d’évènements liés à la commémoration des jours et fêtes nationales et locales, les symboles, la présentation des thèses et mémoires de fin d’études des différents cycles universitaires (licence, master, doctorat) à l’occasion de ces évènements, a indiqué la même responsable.

Mme Bahloul a souligné que cette convention permet la consolidation des relations entre le Musée du Moudjahid de la wilaya et le Laboratoire de l’histoire d’Algérie et le département de l’histoire et de l’archéologie, de même que l’ouverture des structures du Musée aux étudiants et enseignants et chercheurs pour en tirer profit.

Selon la même responsable, la signature de cette convention, a été couronnée par un ensemble de travaux et d’activités coordonnées entre la Direction des Moudjahidine et ayants-droit et le Laboratoire de l’histoire d’Algérie, ainsi qu’avec le département de l’histoire et de l’archéologie, dont la dernière activité en date a été l’organisation conjointe d’une conférence sur les contributions des étudiants d’Oran durant la guerre de libération nationale.

Cet accord est un pas en avant qui vient couronner les accords sectoriels conclus par le ministère de tutelle avec de nombreuses instances gouvernementales dans le but de préserver et de protéger la mémoire, dont le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.