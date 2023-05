Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a mis en exergue,

samedi à Alger, le rôle de l'Algérie aux niveaux régional et international dans la promotion de l'action collective en matière de réduction des risques des catastrophes.

Dans son allocution à l'ouverture du colloque international sur la réduction du risque sismique, organisé par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, M.

Belaribi a indiqué que "l'Algérie œuvre, à travers la Ligue arabe, l'Union africaine (UA) et le Bureau régional de le Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes (Unisdr), à contribuer efficacement à la mise en place de mécanismes à même de promouvoir l'action collective, consciente en cela qu'il s'agit de l'unique voie permettant de réaliser les objectifs escomptés". Il a évoqué, dans ce contexte, les efforts fournis par l'Algérie sur le plan international partant de l'engagement pris au titre du cadre de "Sendai" (2015-2030), et les mécanismes de coopération et stratégies spéciales à mettre en place dans le même cadre.

Le ministre a rappelé la participation de l'Algérie aux efforts régionaux, notamment arabes à travers l'adoption de la stratégie arabe pour la réduction des catastrophes lors du Sommet arabe tenu en Mauritanie et son rôle dans la création du Centre arabe de prévention des risques sismiques et des catastrophes naturelles dont le siège est abrité par la capitale algérienne.

Dans ce cadre, il a souligné que "l'Algérie qui adopte une nouvelle vision croit en la nécessité de la conjugaison des efforts internationaux et régionaux et la contribution au développement de la recherche scientifique et la formation continue, le partage des expériences, la construction de capacités et le transfert de la technologie tout en accordant la priorité aux méthodes de financement durables au profit des pays en développement dans le cadre de la solidarité internationale".

Dans son allocution, le ministre a passé en revue les dispositions prises par l'Algérie pour renforcer la lutte contre les risques de catastrophes, dont la mise en place d'un arsenal institutionnel et juridique avec la promulgation de la loi 04-20 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes, citant "le travail en cours d e finalisation" pour l'actualisation de cette loi et son adaptation aux nouvelles orientations mondiales avec l'introduction des concepts modernes.

Aussi, a-t-il évoqué l'élaboration en cours du projet de la nouvelle loi sur l'urbanisme avec la participation de spécialistes et d'experts de plusieurs pays, l'objectif étant de répondre aux développements sociaux, écologiques et économiques dans ce domaine.

Le ministre a annoncé, dans ce sens, le lancement de l'actualisation de la Réglementation parasismique algérien (RPA) en 2023, arguant que son département ministériel a donné des instructions pour l'introduction des dernières technologies utilisées en matière de construction parasismique, dont la technique de l'isolation sismique et les absorbeurs de chocs, comme ceux utilisés dans le minaret de la Grande mosquée d'Alger.

Parmi les mesures prises, le ministre a cité aussi l'élaboration de cartes des risques sismiques à l'échelle nationale, avec l'étude des tissus urbanistiques vulnérables dans les différentes wilayas et du découpage sismique dans les zones urbaines avec la poursuite de l'évaluation des risques à travers 40 autres wilayas, en imposant l'obligation d'élaborer des dossiers d'autorisations de construction par un architecte agréé.

Le réseau national des appareils utilisés dans l a surveillance et l'enregistrement des ondes sismiques, estimés actuellement à 570 plateformes dans les champs ouverts et certaines structures comme les barrages a été multiplié, avec la dotation du Centre National de Recherche Appliquée en Génie-parasismique (CGS) en table vibrante de dernière génération pour effectuer les opérations de simulations sur les constructions, de par les autres structures réservées aux essais dynamiques.

M. Belaribi a abordé également le bilan de son département en matière de logements, faisant état de la distribution de 920.000 unités durant la période 2020-2022, "en dépit des répercussions de la pandémie Covid-19 sur le pays" et la réception de 2537 équipements publics durant la période 2020-2023.

Le colloque organisé sous le haut patronage du président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, au Centre international de conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), sous le thème "Réduire le risque sismique : gouvernance et prospective", connait la participation de plus de 700 participants d'Algérie et de l'étranger.

Il est organisé à l'occasion du 20e anniversaire du séisme dévastateur qui a frappé la wilaya de Boumerdes le 21 mai 2003.

D'une magnitude 6,8 degrés sur l'échelle de Richter, le séisme de Boumerdes a fait d'importants dégâts humains et matériels (2.286 morts, 3.354 blessés, 1263 disparus).

Le Premier ministre, M.

Aïmene Benabderrahmane a présidé l'ouverture des travaux de cet colloque en présence de membres du gouvernement, du président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) Sidi Mohammed Bouchenak Khelladi, des cadres de différents départements ministériels, des experts et des spécialistes.

Le ministre syrien des Travaux publics et de l'Habitat, Soheil Abdel Latif, la ministre tunisienne de l'Equipement et de l'Habitat, Sarra Zaafrani Zenzri, le ministre libyen de l'Habitat et de l'Urbanisme, Abubakr El-Ghaoui, ainsi que des membres du corps diplomatique accrédité en Algérie, ont pris part à l'ouverture de cette manifestation.