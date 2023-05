Le constructeur allemand BMW a annoncé jeudi un investissement de 1,3 milliard d'euros pour produire en Chine sa future gamme de voitures électriques et les batteries associées à partir de 2026.

"L'intégration de la Neue Klasse dans notre production en Chine est liée à la mise en place d'une ligne d'assemblage de batteries haute tension pour la prochaine, puis la sixième génération de batteries et contribuera de manière significative à la poursuite de l'électrification de notre portefeuille et donc au succès de notre entreprise", a déclaré dans un communiqué Milan Nedeljkovic, membre du conseil d'administration de BMW et responsable de la production à Shenyang, en Chine.

Son usine chinoise permet une production locale des véhicules destinés à la Chine, son marché principal. Comme pour ses concurrents allemands, la Chine est également le premier marché de véhicules électriques au monde pour BMW.

Mais sur ce segment, BMW représentait en 2022 moins d'1% des parts de marché en Chine, loin derrière Tesla (7,8%) et le chinois BYD (16%).

Le groupe espère néanmoins que les vente s de véhicules électriques représenteront la moitié de ses livraisons mondiales d'ici 2030.

BMW produit déjà ses propres batteries électriques sur son site de Shenyang et dans trois de ses usines allemandes. Trois autres usines de fabrication de batteries sont prévues en Hongrie, au Mexique et aux Etats-Unis.

Cet investissement sera réalisé par la co-entreprise chinoise BMW Brilliance Automotive fondée en 2003 pour développer la production en Chine, où le groupe allemand est présent depuis 1994. Il doit permettre la création de 2.000 emplois, en plus des 30.000 salariés actuels du groupe en Chine.