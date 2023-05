L’importance de fédérer les efforts des chercheurs dans l'Ouest du pays autour de la création d'un écosystème ou Cluster régional concernant l’application des Deep Tech dans le domaine de la santé numérique et de la médecine du futur a été soulignée jeudi à Oran lors d’une journée dédiée à l’intelligence artificielle et ses applications dans le domaine sanitaire.

Au cours de cette journée, organisée par l’Agence thématique de recherche en Sciences de la santé et de la vie (ATRSSV), en collaboration avec l’Université Oran 1 Ahmed Ben Bella et l’Université française Paris Est (Créteil), des informaticiens, des chercheurs de laboratoires de recherche de la région Ouest, mais aussi des médecins et spécialistes en santé, se sont réunis pour discuter de l’importance de la création de ce Cluster afin de valoriser les produits de Recherche pour une meilleure prise en charge des malades.

Le Pr. Bachir Benarba, Directeur de l’ATRSSV, a indiqué à l’APS que cette rencontre, qui regroupe des experts en intelligence artificielle, des spécialistes de la santé, des partenaires socioéco nomiques et des entités de recherches ambitionne de "mettre en place un noyau dur qui sera la base de la création de ce Cluster autour de l’intelligence artificielle et ses utilisations dans le domaine de la santé, afin de résoudre les problèmes du secteur et garantir une meilleure prise en charge au malade".

Cette démarche s’inscrit aussi, a-t-il ajouté, dans le cadre des efforts de l’ATRSSV pour installer des réseaux thématiques (CLUSTERS) dans tous les domaines.

"Nous avons installé un réseau thématique d’agriculture saharienne en décembre dernier, un autre inhérent aux plantes aromatiques et médicinales sera installé très bientôt, en plus de celui relatif à l’intelligence artificielle dans la santé qui sera lancé très prochainement", a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le Pr Abdelhamid Mellouk, membre du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies (CNRST) et professeur en intelligence artificielle à l’Université Paris-Est (Créteil) a indiqué à l’APS que la fédération des efforts dans ce domaine "est une très bonne action dans la mesure où elle permettra de définir les besoins et trouver des solutions réelles aux problèmes réels le plus vite possible car cela concerne la santé du citoyen".

La manifestation a été marquée par la présentation, par des chercheurs universi taires et médecins, de plusieurs projets dans le domaine de la santé utilisant l’intelligence artificielle dans les structures sanitaires d’Oran.