Plus de cent personnes ont été tuées cette semaine dans le centre du Nigeria à cause d'affrontements entre communautés, toujours en cours, qui ont forcé des milliers d'habitants à fuir leurs maisons, selon les autorités locales vendredi matin.

Depuis lundi soir, les attaques par des hommes armés de plusieurs villages du district de Mangu (Etat de Plateau) "ont fait plus de 100 morts", a indiqué à l'AFP le représentant du district, Daput Minister Daniel.

Un précédent bilan la veille faisait état de 85 personnes tuées et des dizaines de blessés hospitalisés.

Les régions du nord-ouest et du centre du Nigeria sont régulièrement le théâtre de tensions et conflits meurtriers autour de l'exploitation de la terre et des ressources en eau entre communautés d'agriculteurs et d'éleveurs, aggravés ces dernières années par la pression démographique et le changement climatique.

Attaque d'un convoi américain : deux employés locaux libérés

Deux Nigérians, employés du gouvernement américain et enlevés mardi après l'attaque meurtrière de leur convoi dans le sud-est du Nigeria, ont été libérés vendredi par les forces de sécurité, a annoncé la police. Mardi après-midi, des hommes armés avaient attaqué un convoi du gouvernement américain dans le district d'Ogbaru (Etat d'Anambra), tuant sept personnes - quatre policiers armés et trois employés locaux de l'ambassade américaine - avant d'enlever deux survivants. Tous de nationalité nigériane.

"Aux premières heures de la journée, une opération commune des forces de sécurité a permis de sauver sans heurt les deux victimes enlevées durant l'attaque du convoi américain", a affirmé la police de l'Etat d'Anambra dans un communiqué vendredi.

Cette opération est toujours en cours, selon la police qui n'a pas donné davantage de détails.

Les autorités américaines n'avaient pas encore confirmé la libération de leurs deux employés.

Les enlèvements sont fréquents dans le sud-est du Nigeria, et dans le reste du pays, la plupart du temps perpétrés par des groupes criminels qui espèrent obtenir le paiemen t d'une rançon, et n'agissent a priori pas pour des raisons idéologiques.