Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a appelé les autorités de transition au Tchad à fournir "une feuille de route claire assortie d’un calendrier précis pour la deuxième phase du processus de transition".

Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine a adopté, vendredi, à sa 1152e réunion, le rapport du Groupe des Sages sur sa mission au Tchad. Dans le communiqué, le CPS invite les autorités de transition à "fournir une feuille de route claire assortie d’un calendrier précis pour la deuxième phase du processus de transition". Il les encourage aussi à "assurer un processus de transition politique inclusif, global et transparent, avec la participation des femmes et des jeunes afin de construire une communauté unifiée et stable".

Enfin, le CPS demande à la Commission de l’UA d’accompagner la transition politique au Tchad dans le cadre du Mécanisme de soutien dirigé par l’UA et lui demande en outre de continuer à travailler en collaboration avec le gouvernement de transition en vue d’un retour rapide à l’ordre constitutionnel, notamment en apporta nt un appui technique à l’élaboration de la nouvelle constitution et à la préparation et à l’organisation d’élections présidentielles et législatives libres, équitables et pacifiques.