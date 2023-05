La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, tirée par le secteur technologique et la frénésie autour de l'intelligence artificielle, mais le marché reste attentiste faute de visibilité. Le Dow Jones s'est apprécié de 0,34%, l'indice Nasdaq a engrangé 1,51% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,94%.