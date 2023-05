L'or et le nickel ont subi des pertes marquées sur la semaine, pénalisés notamment par la hausse du dollar et la baisse de la demande. L'once d'or, qui s'échangeait pour 1.958,53 dollars vendredi, avait atteint la veille 1.960,07 dollars, un plus bas depuis début avril. Sept jours plus tôt en fin d'échanges, elle coûtait encore 2.010,77 dollars.

Cette semaine, l'or est repassé sous le cap symbolique important de 2.000 dollars en raison de l'optimisme du marché quant à un accord sur le plafond de la dette américaine, ont estimé des analystes.

Les cours du nickel fléchissaient également sur la semaine sur le London metal Exchange (LME), la lenteur de la reprise chinoise et la baisse de la demande d'acier inoxydable plombant le métal. Jeudi, le métal a touché un plus bas depuis début septembre, à 20.895 dollars la tonne.

Sur le LME, la tonne de nickel pour livraison dans trois mois s'échangeait à 21.500 dollars vendredi, contre 22.217 dollars le vendredi précédent à la clôture. Quant aux prix du café, ils ont flambé sur la semaine, le robusta à Londres atteignant même un nouveau record de prix de plus d'une dé cennie, en raison d'un approvisionnement serré conjugué à une forte demande et des achats spéculatifs des investisseurs. Le café robusta a culminé vendredi à Londres à 2.607 dollars la tonne, un prix plus vu depuis juin 2011. Sur l'ICE Futures US de New York, la livre d'arabica pour livraison en mai valait 188,75 cents, contre 182,85 cents sept jours auparavant. "Les approvisionnements de robusta sont encore serrés sur le marché en raison de la forte demande", poussant les cours vers le haut, ont expliqué des experts du domaine, assurant toutefois que la récolte brésilienne de robusta, qui bat son plein, promet d'aider à soulager les approvisionnements sur ce marché et à soulager les cours.