La crise de vertige est une sensation impressionnante conduisant souvent aux urgences. Le bon réflexe est plutôt de consulter son généraliste. Quelles sont les causes des vertiges ? Y a-t-il lieu de s'inquiéter ? Le point sur les principales causes des vertiges et les solutions associées.

Le mot "vertige" n'a pas le même sens pour tout le monde. Pour les médecins, la sensation de voir des points lumineux ou d'avoir les jambes flageolantes n'est pas un vertige, mais une sensation vertigineuse.

Elle peut être liée à une petite chute de tension, à une hypoglycémie passagère (baisse du taux de sucre dans le sang) ou à un malaise vagal (bref évanouissement). Les vrais vertiges s'accompagnent de rotation et d'instabilité. "Les patients disent que leur environnement tourne et qu'ils ont l'impression d'être dans le tambour d'une machine à laver. Ils perdent l'équilibre et titubent en marchant, comme s'ils étaient en état d'ébriété", raconte le Dr Laurence Aillagon-Bourguet, ORL spécialiste des vertiges. En cause dans la majorité des cas : un trouble de l'oreille interne, où se situe l'organe de l'équilibre.

Les signes qui doivent inquiéter

Il faut consulter en urgence si le vertige s'accompagne d'autres symptômes...

La personne n'arrive plus à se tenir debout et à contrôler ses membres.

Elle ressent de violents maux de tête alors qu'elle n'est pas sujette aux migraines.

Elle voit double, elle a du mal à parler.

Elle présente également des facteurs de risque cardiovasculaire.

Il peut alors s'agir d'une maladie plus grave : accident vasculaire cérébral, neurinome (tumeur du nerf vestibulaire). Avec souvent d'autres signes : fourmillements, troubles de la sensibilité, paralysie d'une partie du visage...

Le vertige positionnel paroxystique bénin lors d'un changement de position

La crise dure moins d'une minute et survient dans une position donnée, par exemple après s'être allongé. La sensation de rotation, brève mais très intense, cesse lorsque la personne se redresse. On parle souvent de "calcul d'oreille". En effet, ce vertige est dû à un dysfonctionnement des otolithes, des minicristaux de carbonate de calcium de l'oreille interne, dont les déplacements informent les centres nerveux des mouvements du corps.

La solution : Le diagnostic et le traitement sont très simples, mais spectaculaires. On assied le patient sur la table d'examen ou une banquette et on le bascule rapidement en position couchée du côté qui déclenche le vertige. Puis, immédiatement après, on le rebascule de l'autre côté sans modifier la position de sa tête. Cette manœuvre libératoire permet en quelque sorte de remettre les otolithes en place, ce qui supprime progressivement les crises.

Le vertige dure plusieurs jours : il s'agit d'une névrite vestibulaire

La névrite vestibulaire est une inflammation du nerf vestibulaire, qui relie l'oreille interne aux centres nerveux. Il en existe deux causes possibles : l'une virale en cas d'infection (grippe ou herpès) ; l'autre vasculaire, en cas de forte augmentation de la tension. Cette inflammation provoque une seule grande crise de vertige, qui cloue la personne au lit pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et s'accompagne de nausées et de vomissements.

La solution : Le vertige régresse peu à peu, mais il est important d'en faire le diagnostic le plus tôt possible pour pouvoir le traiter, le plus souvent par des corticoïdespendant plusieurs jours.

Le médecin prescrit des antivertigineux (Tanganil®, Agyrax®) et des antivomitifs (Motilium®, Primpéran®) pour atténuer les symptômes. "Pour le patient, le fait de pouvoir se lever et reprendre sa vie active favorise la récupération et écourte la crise", précise la spécialiste.

Des bourdonnements d'oreille ? C'est la maladie de Ménière

La maladie de Ménière est à l'origine de crises répétées de vertige intenses, pouvant durer plusieurs heures. Juste avant, la personne présente une perte d'audition transitoire avec la sensation d'avoir l'oreille pleine et des acouphènes (bourdonnements ou sifflements d'oreille), souvent d'un seul côté. La maladie est due à une augmentation de la pression dans le labyrinthe (oreille interne), dont la cause reste inconnue. Elle peut toutefois être favorisée par des facteurs psychologiques : stress, anxiété, surmenage...

La solution : "Cette maladie est parfois très délicate à traiter, souligne le Dr Aillagon-Bourguet. On arrive à faire remonter l'audition et à limiter les crises grâce à un traitement de fond (comme Betaserc®), mais une période de stress professionnel intense peut déclencher une nouvelle crise." C'est pourquoi il est conseillé d'apprendre à gérer son stress par la pratique sportive (natation, yoga, Pilates... ), des techniques de relaxation (sophrologie, respiration, méditation... ) ou de la psychothérapie.