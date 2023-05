Ca tourne, ça tangue ? Le vertige est une illusion de mouvement qui entraîne une impression de déséquilibre très désagréable. Les médecins distinguent toutefois les vrais vertiges, caractérisés par la sensation que tout tourne autour de soi, des étourdissements où le sujet lui-même a l'impression de tourner, voire de perdre l'équilibre. A ne pas confondre avec de simples instabilités à la marche ou la station debout. Comment réagir ?

On fait attention

- Vous perdez l'équilibre, pas de panique ! Il faut éviter les mouvements brusques pour ne pas aggraver la sensation de vertige et entraîner des vomissements. Ralentissez le pas et si possible asseyez-vous ou allongez-vous en fermant les yeux, le temps que cela passe.

- Le réveil sonne ? Ne sautez pas du lit si vous avez tendance à tourner. Apprenez à vous lever lentement : restez assis quelques instants au bord du lit, puis redressez-vous doucement.

- Si vous avez eu un vertige passager, il vaut mieux attendre 2 ou 3 heures avant de conduire pour vous assurer. En cas de vertige à répétition, demandez l'avis de votre médecin.

- Les acrobaties, il faut oublier ! Evitez absolument de grimper sur un escabeau ou de faire des travaux qui nécessitent de l'équilibre (ce n'est pas le moment d'aller balayer le toit).

On soigne son hygiène de vie

- Non à l'alcool, au tabac et à la caféine ! Ces stimulants augmentent le risque de vertige. Evitez aussi de manger trop salé : le sel peut causer une rétention d'eau, ce qui perturbe le travail d'équilibre de l'oreille interne.

- Buvez suffisamment : la déshydratation participe souvent aux sensations vertigineuses. Environ 6 à 8 verres par jour, ce n'est pas trop ! Si vous avez des nausées, buvez de petites gorgées pour ménager votre estomac.

- Ne sautez pas de repas. L'hypoglycémie peut être à l'origine d'étourdissements. Evitez aussi de suivre des régimes trop stricts : les pertes de poids rapides peuvent s'accompagner de vertiges et même d'évanouissements. Consultez un médecin ou un nutritionniste si vous voulez maigrir. En cas de malaise hypoglycémique, il est conseillé de manger un morceau de sucre ou un bonbon.

- Faites du sport. Cela aide à maintenir son corps en bon état et à entretenir l'équilibre. Choisissez un cours de gymnastique douce où l'on travaille la sensibilité proprioceptive, c'est-à-dire l'équilibre du corps (exercices en appui sur une seule jambe, puis l'autre). Le yoga est excellent aussi.