La course pédestre "20 kilomètres sur route de Maâfer", disputée samedi matin dans le Sud de la wilaya de Sétif, a été remportée par Aymen Boulaïnine chez les messieurs et Nawel Abbès chez les dames.

Le podium des messieurs (18-39 ans) a été complété par Moundir Gouassmia (2e) et Ahmed Maârouf (3e), alors que chez les dames, c'est Nassima Messaoudi qui est entrée en deuxième position, devant Houria Messaoudi (3e).

Dans les autres catégories d'âge, réservées uniquement aux messieurs, Moumène Bouchicha l'a emporté chez les 40-49 ans, devant Abdelfettah Djalal (2e) et Khathir Aggoun (3e), alors que chez les 50-59 ans, la victoire est revenue à Naoui Cheikh. Plusieurs dizaines d'athlètes ont participé à cette course, dont le coup d'envoi a été donné devant la Maison de Jeunes de Maâfer, en direction de Aïn Oulmane, avant de revenir à Maâfer, où se trouvait la ligne d'arrivée. Le club Chabab de Maâfer et la Ligue d'athlétisme de Sétif, co-organisateurs de la compétition, ont remis différents cadeaux aux lauréats, dont des primes financières allant de 5000 DA à 50.000 DA , suivant les cat égories d'âge.