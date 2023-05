Un lot d'armes et de munitions a été récupéré par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), mercredi, lors d'opérations de fouille et de recherche au niveau du secteur militaire d'Ain Defla, indique, jeudi, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre des efforts intenses des différents détachements et unités de l'ANP dans le domaine de la lutte antiterroriste et dans le sillage de l'opération de qualité effectuée récemment au niveau du secteur militaire de Tissemsilt en 2ème Région militaire, qui s'est soldée par la capture de 4 terroristes et la récupération d'un lot d'armes et de munitions, et suite à l'exploitation efficiente des renseignements fournis par les terroristes capturés, des détachements de l'ANP ont mené des opérations de fouille et de recherche au niveau du secteur militaire d'Ain Defla en 1ère Région militaire, le 17 mai 2023, qui ont permis la récupération d'un lot d'armes et de munitions", précise la même source.

Il s'agit d'"un (01) mortier de calibre 60 mm, un (01) fusil mitrailleur de type +FMPK+, deux (02) fusils à pompe, deux (02) fusils semi-automatiques type +Simonov+, trois (03) fusils à répétition, deux (02) fusils de chasse, deux (02) pistolets automatiques type +Colt+, quatre (04) chargeurs, neuf (09) obus pour mortier 60 mm, 1646 balles de différents calibres, quatre (04) grenades et d'autres effets", note le communiqué.

"Cette opération de qualité vient réitérer l'efficacité de l'approche adoptée par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire pour l'extirpation du terrorisme de l'ensemble du territoire national, ainsi que la détermination des unités de nos Forces armées à pourchasser les résidus du terrorisme là où ils se trouvent", souligne le communiqué.