Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille et aux disciples du calife général de la confrérie Qadiriyya Kountia à Ndiassane (Sénégal), Bekkaï Kounta, décédé jeudi, dans lequel il a rappelé les qualités du défunt, qui a, a-t-il dit, "voué sa vie à l'érudition et à la diffusion des préceptes islamiques et de la culture de la coexistence et de la tolérance".

"+O toi âme apaisée retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, entre donc parmi Mes serviteurs et entre dans Mon paradis+". J'ai appris avec une immense tristesse le décès de Bekkaï Kounta, calife général de la confrérie Qadiriyya Kountia à Ndiassane (Sénégal), qui a voué sa vie à l'érudition et à la diffusion des préceptes islamiques et de la culture de la coexistence et de la tolérance", a écrit le Président de la République dans son message de condoléances, ajoutant que le défunt "était connu pour sa générosité, son altruisme et sa grandeur d'âme".

En cette douloureuse épreuve, le Président Tebboune a présenté à la famille, aux proches et aux disciples du défunt "ses sincères condoléances, priant Allah Tout-Puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis et de prêter à tous patience et réconfort. +A Allah nous appartenons, à lui nous retournons+".