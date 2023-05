Un semi-remorque a percuté un van dans l'Etat américain de l'Oregon (nord-ouest), tuant sept personnes et en blessant quatre autres, a annoncé vendredi la police.

Un camionneur californien de 52 ans, conduisait son semi-remorque sur l'autoroute I-5, à une quinzaine de kilomètres au nord d'Albany, lorsqu'il a percuté jeudi après-midi un van avec 11 personnes à son bord, a indiqué la police de l'Etat de l'Oregon.

Six adultes à l'intérieur du van sont décédés sur le coup.

Une septième victime a été transportée à l'hôpital où elle a succombé à ses blessures.

Les quatre autres personnes se trouvant dans le van ont été hospitalisées. "La force de la collision a causé des dommages extrêmes au van", a noté la police dans un communiqué de presse. Le conducteur du semi-remorque, sorti indemne de l'accident, a été arrêté et incarcéré à la prison du comté de Marion.

Il a été inculpé de conduite en état d'ivresse et de sept chefs d'accusation d'homicide involontaire, ainsi que de conduite imprudente et d'agression au troisième degré. Cet accident est l'un des plus meurtriers de ces dernières années dans l'Oregon.

Un accident mortel dans le comté de Harney en août 2018 avait fait huit morts, selon le Département des transports de l'Oregon.