Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont saisi plus de 31 kg de cannabis et plus de 183.000 comprimés psychotropes et une quantité de drogues dures durant les 4 premiers mois 2023, a indiqué, dimanche, un communiqué des mêmes services.

"Dans le cadre des efforts de lutte contre les réseaux criminels qui s'adonnent au trafic de drogues et de comprimés psychotropes, les services de la Sûreté de wilaya d'Alger veillent à mettre en place un plan de sécurité opérationnel pour garantir la sécurité des citoyens et protéger leurs biens en vue de préserver la sécurité et la quiétude, et de lutter contre toutes les formes de crime, en menant des descentes sur les foyers et les points noirs dans les quartiers", ajoute le communiqué .

Dans ce contexte, "les services de la Sûreté de wilaya d'Alger représentés par les brigades opérationnelles de la police judiciaire ont traité durant les 4 premiers mois de 2023, 18927 affaires de consommation et de trafic de différents types de drogues y compris le cannabis, les drogues dures et les psychotropes, impliquant 19491 individus".

Selon le communiqué, "les suspects dans ces affaires ont tenté de semer la terreur et l'insécurité dans les quartiers, en provoquant des rixes sur la voie publique et en utilisant des armes blanches prohibées de type 5 et 6 pour des agressions corporelles et contre la force publique, l'incitation au regroupement et l'atteinte à l'ordre et à la quiétude publics", note le document. Les investigations approfondies dans l'ensemble des affaires ont permis d'aboutir aux causes de la rixe sur la voie publique, "un différend entre les bandes de quartiers, en raison de la conclusion de marchés suspects liés au trafic de drogues et de psychotropes".

Selon le communiqué, la période considérée a été marquée par "la saisie de 31 kg et 164 g de drogues (cannabis) et 173 g de drogues dures (tchoutchna), 02 kg et 841.42 g de cocaïne, 743.60 kg d'héroïne, 07 kg et 260 g de marijuana et 183.454 comprimés psychotropes". La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) met le numéro vert 104-1548 et de secours 17, ainsi que l'application +Allo Chorta+ à la disposition des citoyens pour tout signalement.