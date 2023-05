La commémoration jeudi dans les wilayas du Centre du pays de la Journée nationale de l’étudiant a été l’occasion de rendre hommage aux anciens étudiants grévistes qui avaient répondu à l’appel de la patrie pour participer à la libération du pays du joug colonial et aux étudiants oeuvrant aujourd'hui à la création de start-up et de projets innovants pour le développement de l'Algérie.

A Boumerdes, l'université M'Hamed Bougara qui a honoré, à l’occasion, la sœur du colonel M’hamed Bougara, chef de la wilaya IV historique qui a donné son nom à cet établissement de l'enseignement supérieur, des portes ouvertes sur les activités des facultés et un colloque national sur la création de start-up ainsi qu’une exposition sur les activités de l’incubateur de l’université ont été organisés.

A Tipasa, les autorités locales ont honoré au Centre universitaire Abdellah Morsli 13 étudiants titulaires de brevets d’invention. Une exposition sur les travaux de recherche et projets innovants des étudiantes, ainsi que des conférences et des activités culturelles ont été organisées à l’occasion. Dans la wilaya de Chlef, la famille universitaire a honoré les étudiants qui ont brillé durant leur cursus universitaire, ainsi que les lauréats de compétitions nationales et locales, visant à encourager la création et la production intellectuelle.

A Ain Defla, une convention a été signée entre l’université Djilali Bounaama et la direction des Moudjahidine et des Ayants droit pour l’encouragement de la recherche historique et de la collecte de témoignages et de récits des anciens moudjahidine. Trois équipes sportives (basketball, handball et volley-ball) de l’université Djilali Bounaama qui ont excellé lors du dernier championnat national des sports universitaires, ont été honorées à l'occasion. A Bouira, deux anciens moudjahidine, Djoumad Ali et Limam Mohamed, ont été honorés. Un recueillement à la mémoire du colonel et chef de la wilaya III historique, Akli Mohand Oulhadj, a été organisé et une gerbe de fleurs déposée au pied de la statue érigée au centre de l’enceinte universitaire en hommage à ce héro de la Révolution. L’université a signé des conventions de partenariat avec deux sociétés économiques, dont le Groupe industriel des Ciments d'Algérie GICA (de droit public) et une autre entreprise privée de fabrication de peinture. A Blida, l’université Saad Dahleb a, elle aussi, abrité une exposition de projets innovants des étudiants. Une conférence sur la grève des étudiants (19 mai 1956) a été animée par le moudjahid Maamar Medane, un ancien étudiant qui avait rejoint les maquis de la Révolution. Ce dernier ainsi que les moudjahidine, Abderrezak Khechna et Belkacem Metidji, qui avaient participé à la grève des étudiants, ont été honorés à l’occasion. A Tizi-Ouzou, la commémoration a débuté à partir du lycée Fatma n’Soumer (ancien collège technique), d’où de nombreux étudiants avaient rejoint les maquis de la Révolution, dont l’ancien Moudjahid Ouali Ait Ahmed qui a quitté ses études pour rejoindre le maquis à 17 ans, et qui a témoigné à l’occasion sur ces événements. D’autres activités, notamment des recueillements et des hommages aux anciens étudiants grévistes, sont prévues dans plusieurs wilayas du centre, demain vendredi.