A cette occasion, M. Rebiga n'a pas manqué de rappeler les efforts de l'Etat pour la récupération d'une importante partie des archives auprès de la France, dont 22 volumes de copies de documents diplomatiques couvrant la période coloniale (1954-1962), 600 documents historiques datant de la période ottomane et un manuscrit rare et de grande valeur dont s'était emparée l'administration d'occupation française en 1842, après une attaque contre l'Emir Abdelkader dans les montagnes de l'Ouarsenis.

Répondant à une question sur les efforts consentis pour la transmission intergénérationnelle de la Mémoire nationale, M. Rebiga a affirmé que la promotion de l'écriture de l'histoire et son enseignement aux différentes générations "sont consacrés dans la loi suprême de la République, d'autant que son secteur œuvre à conserver et à sauvegarder la Mémoire nationale, dans l'esprit de préserver le legs des Chouhada et des Moudjahidine, mais aussi à transmettre leur message historique".

Il s'agit à cet effet de "la réalisation de musées au niveau national et de la redéfinition de leurs missions (42 musées), en sus du Musée national du moudjahid et des monuments historiques".

Le secteur œuvre également à renforcer les activités du Centre national d'études et de recherches sur le Mouvement national et la Révolution du 1er novembre, outre l'enregistrement des témoignages (39.487 témoignages jusqu'à ce jour avec un volume horaire de 639 heures et 39 minutes), l'impression et la traduction de livres sur l'histoire, de mémoires des Moudjahidine, d'études et de travaux de chercheurs et de thèses universitaires, avec plus de 150 titres publiés jusqu'à présent.

Le ministre a aussi évoqué la réalisation de 12 films sur l'histoire, 32 documentaires, 3 séries documentaires, 3 long métrages historiques, un film historique d'animation en 3D destiné aux enfants et 14 films documentaires.

M.Rebiga a également rappelé la réalisation de la plateforme numérique "Djazair El Majd" qui retrace les différentes périodes de l'Histoire de l'Algérie (1830-1962), évoquant "le développement en cours de l'application de cette plateforme, qui sera lancée avant la célébration de l'anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale".