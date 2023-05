Elles mettent souvent à mal notre confiance en nous, que l'on soit adulte ou ado. Le Docteur Claude Bruley, dermatologue, nous guide pour afficher une peau clean.

Chez l'ado, comme chez l'adulte, il existe des solutions pour estomper les marques dûes aux boutons d'acné. Mais il est surtout essentiel de limiter l'apparition de nouvelles imperfections en suivant quelques règles.

QUAND LES CICATRICES SONT DÉJÀ INSTALLÉES, QUE PEUT-ON FAIRE ?

Cela dépend du type de cicatrices (on exclut les cheloidiennes) :

Si elle sont en relief, on n'y touche pas, en général elles s'aplatissent au fil du temps.

Si elles forment un creux, elles resteront telles qu'elles. Quand elles sont difficiles à assumer, on peut consulter un chirurgien esthétique pour pratiquer un "élèvement" des cicatrices.

Si elles sont colorées, on évite tout traitement agressif. La pigmentation se situe au niveau du derme, elle met des mois voire des années à disparaître.

QUELLE ROUTINE SOIN ADOPTER POUR LIMITER L'APPARITION DE BOUTONS D'ACNÉ ?

On adopte une bonne hygiène de vie, sans cigarette, avec de bonnes nuits de sommeil et en limitant le stress. On se méfie de l'effet rebond du soleil sur l'acné, en se protégeant avec une crème solaire Indice 50.

Matin et soir, on nettoie le visage en douceur, à l'aide de produits riches en actifs antibactériens, adaptés aux imperfections et non comédogènes.

Attention au maquillage comédogène. On opte pour des produits dermo-cosmétiques aux formules adaptées qui n'obstruent pas les pores de la peau.

QUAND UN BOUTON APPARAÎT, QUE FAUT-IL FAIRE POUR QU'IL DISPARAISSE RAPIDEMENT ?

Il faut limiter l'inflammation, donc on ne fait rien, on ne touche pas au bouton. On se contente de bien nettoyer et purifier la peau avec des formules douces.

AU CONTRAIRE, QUELS SONT LES GESTES À ÉVITER LORSQU'UN BOUTON APPARAÎT ?

On ne le touche pas et on ne le presse pas, sinon il risque d'éclater dans le derme, ce qui va aggraver la situation. Et on n'utilise pas de produit décapant pour l'éliminer.