Le Comité Exécutif de la Confédération africaine de football CAF tiendra une réunion importante le jeudi 18 mai à 10h30 Alger, sous la présidence de Dr Patrice Motsepe, a annoncé l'instance africaine mardi.

"Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, présidera la réunion du Comité Exécutif de la CAF ("EXCO") le jeudi 18 mai 2023 à Alger, en Algérie. La réunion débutera à 10h30 heure algérienne (09h30 GMT)", indique la CAF dans un communiqué publié sur son site officiel.

Le Comité Exécutif discutera d'un certain nombre de questions à l'ordre du jour, notamment les dates et le format des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, les candidatures pour la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2023, et les cours d'entraînement/de développement qui seront mis en place dans les associations membres conformément à l'engagement de la CAF de développer le football en Afrique, précise la même source.

Le Comité Exécutif sera également informé de l'état d'avancement de la 45e Assemblée Générale Ordinaire prévue en juillet prochain au Bénin et de la Coupe d'Afrique des Nations ("CAN") Côte d'Ivoire 2023 décal ée à 2024. Pour rappel, la réunion du Comité Exécutif de l'instance africaine se déroulera en marge de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 des moins de 23 ans dont les matchs de classement pour la 3e place et la finale auront lieu respectivement jeudi au stade du 19 mai d'Annaba et vendredi au stade Nelson Mandela de Baraki (Alger).