Un protocole d'accord a été signé, lundi à Alger, entre la société algérienne "Achir" spécialisée dans la fabrication de lait et dérivés et la société belge "Ninolac international SA", avec pour objet, la fabrication de la première usine de fabrication de lait pour nourrissons et de farine infantile en Algérie.

Le document a été signé par le Directeur général de la société algérienne "Achir", Mohamed Cherfaoui et le directeur des ventes de la société belge "Ninolac international", Gilles Crahay en présence du ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique, Ali Aoun et du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula.

En vertu du présent accord, il sera procédé à la création d'une unité industrielle dans la commune d'Ain Boucif (Médéa), équipée en matériels logistiques "de pointe", en collaboration avec des partenaires européens, en vue de conditionner le lait pour nourrissons et la farine infantile, selon les explications fournies lors de la cérémonie de la signature.

Ce projet permettra d'assurer un "bon" taux d'intégration de ce produit vital et un transfert technologique dans cette spécialité dans la majeure partie des chaînes de production, selon les responsables du projet qui se veut, selon eux, "un saut qualitatif " dans le domaine de l'industrie agroalimentaire, en ce sens qu'il apporter un bénéfice et des effets positifs sur l'approvisionnement du marché national.