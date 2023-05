Le Consul général d'Algérie à Istanbul, Meraïmi Mohamed a reçu, au siège du Consulat général, Cheikh Ekrima Sabri, président du Haut Conseil islamique d'Al-Qods et Imam de la mosquée d'Al-Aqsa, à la veille de sa visite en Algérie pour prendre part à un colloque international intitulé "Palestine, terre Sainte-Victoire promise", organisé du 15 au 18 mai en cours à Ain Madhi (Laghouat) par le Califat général de la confrérie Tidjania, sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

A ce titre, Cheikh Erkima Sabri "s'est particulièrement félicité de l'aimable invitation qu'il a reçue pour prendre part à cet évènement important et visiter l'Algérie" qui, a-t-il dit, ne cesse de "prouver, à chaque reprise, son attachement à la question palestinienne, cause centrale de la Nation, et ne ménage aucun effort pour défendre les droits du peuple palestinien opprimé dans les différents fora internationaux".

L'Imam de la mosquée d'Al-Aqsa a, en outre, salué les efforts nobles et les bons offices du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, tendant à donner un nouvel élan à la cause palestinienne et au rassemblement des rangs palestiniens.

Cheikh Ekrima s'est félicité de l'esprit d'amour, de fraternité et des liens humains profonds unissant les deux peuples frères algéro-palestinien, reflétés dans la bataille menée par les Algériens pour défendre El-Qods et ses Lieux Saints, sous la conduite du savant algérien Abou Mediène Chouaïb Al Ghaout enterré à Tlemcen, avec un grand honneur qui a ancré leurs noms dans la ville des Lieux Saints, préservant la mémoire de leur combat au cours des époques".

Au terme du colloque, le consul général a distingué Cheikh Ekrima Sabri et lui a offert un cadeau symbolique au nom du Consulat général d'Algérie à Istanbul et de la communauté algérienne établie en Turquie, en reconnaissance de ces efforts pour défendre Al-Qods et les Lieux Saints en Palestine.