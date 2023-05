Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a rencontré mercredi à Djeddah (Royaume d'Arabie Saoudite) son homologue de la République arabe d'Egypte, M. Sameh Choukri, indique un communiqué du ministère.

"La rencontre a permis de passer en revue les moyens de renforcer les relations algéro-egyptiennes et les perspectives de les promouvoir aux plus hauts niveaux en concrétisation de la forte volonté des dirigeants des deux pays", ajoute le communiqué. Les deux parties ont également "évoqué les différents dossiers régionaux d'intérêt commun et examiné les principaux points inscrits à l'ordre du jour des réunions ministérielles préparatoires au Sommet arabe de Djeddah", précise le document.

Au terme de leurs discussions, les ministres des deux pays frères ont convenu d'"intensifier les efforts pour insuffler une nouvelle dynamique aux mécanismes de coopération bilatérale et de coordination sur les derniers développements enregistrés sur les plans arabe et africain", conclut le communiqué.