Algérie Poste et l'opérateur de la téléphonie mobile Ooredoo ont procédé, mardi à Alger, à la signature d'une convention-cadre portant sur la mise en place d'une panoplie de nouveaux services et de solutions digitales.

Cette convention qui s'inscrit dans le cadre de la célébration des 10 années de partenariat entre les deux opérateurs, a été paraphée par le Directeur général d'Algérie Poste, Louaï Zidi, et le Directeur général par Intérim d'Ooredoo, Roni Tohme, lors d'une cérémonie tenue au siège d'Algérie Poste.

L'accord entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action arrêté par les pouvoirs publics pour le développement de l'économie numérique et la modernisation du système financier et la promotion des instruments de paiement électroniques, a-t-on indiqué à cette occasion.

A cet effet, Algérie Poste et Ooredoo s'engagent, chacun dans son domaine d'expertise, "à renforcer les services déjà existants et lancer de nouveaux services digitaux pratiques, sécurisés et facilement accessibles aux clients", a-t-on expliqué. Selon les deux entreprises, ce partenariat vise également "à accélérer le développement de l'économie numérique en Algérie, notamment en termes de paiement électronique et de transactions financières, ainsi qu'à démocratiser l'utilisation des services et solutions numériques efficaces, faciles à utiliser et sécurisées".

A cette occasion, M. Zidi a précisé que cette convention-cadre entre dans le cadre de "la mise en œuvre des orientations des pouvoirs publics visant la promotion de l'inclusion financière à travers la digitalisation de l'ensemble de nos offres et opérations financières".

L'accord traduit également la volonté d'Algérie Poste à offrir à ses usagers des services à travers le territoire national, notamment en matière de développement de l'utilisation des moyens de paiement électronique, a-t-il ajouté.

De son côté, M. Tohme s'est félicité de la conclusion de cette convention "en vertu de laquelle, a-t-il expliqué, nous allons renforcer et lancer conjointement des services et solutions technologiques novatrices", soulignant que cette démarche "s'inscrit en droite ligne avec notre vision quant à la généralisation de la numérisation de nos services en Algérie".

Il a assuré, en outre, qu'à travers cette convention, Ooredoo "s'engage à mettre son savoir-faire technologique à la disposition d'Algérie P oste lui permettant de contribuer à l'accélération et la vulgarisation de l'usage de nouvelles solutions numériques avec les nouveaux modes de paiement modernes tels que l'e-paiement et le m-paiement".