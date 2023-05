Le site archéologique datant de la période romaine Ala Miliaria, situé dans la commune d’El Beniane (Mascara), fait l’objet d’intenses efforts visant à le protéger de tous les dangers humains ou naturels susceptibles de le détériorer.

Ce site archéologique s’étendant sur une surface de 4,5 hectares est constitué de vestiges rocheux édifiés par l’armée romaine en l'an 201 JC, selon la responsable de la direction locale de la culture et des arts, affirmant que des efforts sont actuellement menés pour l'aménager en vue de le préserver.

Dans ce contexte, des démarches ont été entamées, depuis le début de cette année, pour classer ce site archéologique comme patrimoine matériel national, indique-t-on à la direction de la culture.

Ces procédures comprennent, dans sa première phase, l’élaboration d'un dossier pour inscrire ce site sur la liste d'inventaire supplémentaire proposée pour classement comme patrimoine matériel national, sous la supervision des spécialistes du service du patrimoine culturel de la direction précitée.

Ce classement contribuera à l'inscription d'une fouille scientifique, en coopération avec le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi qu'à l'affectation de fonds financiers pour sa restauration et la réalisation d'un mur de soutènement de protection et une voie pour y accéder.

Depuis le début de l'année en cours, la direction de la culture a initié un programme de visites pédagogiques sur ce site au profit des élèves des établissements scolaires, des stagiaires des centres de formation professionnelle, des étudiants universitaires et des adhérents à des associations à caractère culturel, juvénile et sportif pour le faire découvrir.

D’autre part, dans le cadre du programme du mois du patrimoine pour l'année en cours, des conférences et des interventions scientifiques ont été programmées pour mettre la lumière sur ce site archéologique, notamment en termes académiques, avec la contribution d’enseignants et de chercheurs de l'Université Mustapha Stambouli de Mascara, selon la même source.

Une présence romaine à Mascara

Le site Ala Miliaria est considéré comme l'un des vestiges archéologiques les plus importants témoignant de la période de la présence romaine dans la wilaya de Mascara puisqu’il revêt un caractère et une valeur historique et civilisationnelle incontestable avec une richesse d’objets archéologiques.

Les vestiges sont localisés dans la commune d’Aïn Beniane, sur la rive nord de l’oued Taguia.

Le site a été édifié en l'an 201 comme garnison romaine durant l’ère de l’empereur Septimius Sévèrus, selon la Direction locale de la culture.

Ce monument est considéré comme l'un des camps romains les plus importants situés aux frontières de la deuxième ligne défensive de la province de Maurétanie césarienne.

Il est constitué de tours de vigie ainsi que des vestiges en pierre du poste de commandement de l'armée romaine, un mur extérieur et une église donatiste.

Les résultats des fouilles menées en 1899 ont prouvé que la superficie de ce camp atteint environ 4,5 hectares.

Il est considéré comme le plus grand du genre en Afrique, selon la même source.

Une étude archéologique menée dans les années 1830, indique qu'au 5ème siècle de l’ère chrétienne, une église donatiste a été construite à proximité de ce camp.

Des restes de fresques portant des inscriptions en latin, ont été découverts et fait l'objet de recherches approfondies par des archéologues de plusieurs universités du pays.

Afin de protéger ce site archéologique, la direction de la culture a récemment pris attache avec les services de la commune d’Aïn Beniane pour réaliser une voie accès menant vers le site ainsi que la pose d’une clôture dans l e cadre des efforts visant à le valoriser.