La faculté de langue, des lettres et des arts de l’université Batna-1 a connu mardi la soutenance d'une première thèse en langue amazighe sur la langue et la culture amazighes. Intitulée "les thakliâth en Aurès, étude historique et patrimoniale", la thèse a été présentée par l’étudiant Abdelhamid Lounici du département de langue et de la culture amazighes sous la direction du Dr Djemaa Benzeroual.

L’étude s’est intéressée aux Thakliâth (entrepôts communautaires) répandues dans les vallées traversées par les oueds Abdi et Labiodh, leur histoire et leur architecture spécifiques ainsi que leurs fonctions sociales et les raisons de leur fortification.

Le thésard qui a obtenu la mention "Très honorable", a indiqué avoir été mu par l’objectif d’éclairer un pan du patrimoine bâti des Aurès dont l’une des caractéristique réside dans ces édifices communautaires fortifiés en vue de le sauvegarder en tant que composante de la mémoire collective et de le valoriser comme élément d’attrait touristique et facteur de développement. Le chef du département de la langue et de la culture amazighes, Dr Salah Bayou, a souligné que cette étude qui met en lumière le patrimoine matériel des Aurès et de Batna, est la toute première thèse de doctorat de ce département qui compte actuellement 27 doctorants. La soutenance s’est déroulée au département de la langue et de la culture amazighes en présence d’un grand nombre d’étudiants, d’enseignants et d’intellectuels intéressés par la culture et la langue amazighes.