Au moins 20 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tuées et plusieurs maisons incendiées par des assaillants armés dans un village de l'Etat central du Plateau au Nigeria, ont rapporté mardi des médias citant des habitants et un responsable de l'Etat. Des habitants cités par des médias ont déclaré que les assaillants sont arrivés dans le village de Kubat, dans le district de Mangu aux premières heures de mardi.

"Les hommes armés ont commencé à tirer sporadiquement et lorsque certains habitants ont tenté de fuir, ils ont été abattus. Une vingtaine", selon eux.

Le gouverneur du Plateau, Simon Lalong, a ordonné aux forces de sécurité de l'Etat de poursuivre les assaillants, a déclaré le porte-parole de l'Etat, Makut Macham. Le Plateau connaît de violents conflits entre agriculteurs et éleveurs qui ont coûté la vie à des centaines de personnes.