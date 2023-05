Les récentes inondations en Ethiopie ont fait 45 morts et provoqué le déplacement de plus de 35.000 familles, a déclaré l'ONU lundi.

Des crues ont également provoqué des destructions et des déplacements dans les régions de Somali, d'Oromia, de la région des Nations, Nationalités et Peuples du Sud, de l'Ethiopie du Sud-ouest et d'Afar, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA).

"Plus de 23 000 têtes de bétail ont péri et une superficie de quelque 99.000 hectares de terres agricoles a été détruite dans la seule région de Somali", a déclaré l'OCHA dans son communiqué.

L'agence onusienne a ajouté que les partenaires humanitaires et le gouvernement éthiopien apportaient une aide vitale aux communautés affectées, mais que "l'assistance reste insuffisante par rapport à l'ampleur des besoins".

Un fonds d'aide d'urgence de 40 millions de dollars sera alloué pour répondre aux besoins des personnes touchées par les inondations et la sécheresse, précise le communiqué.

Selon l’OCHA, "les inondations ont aggravé la vulnérabilité des populations dont la résilience est déjà fortement affectée par l'impact d'une sécheresse prolongée depuis 2020, car les zones les plus touchées par les inondations et la sécheresse se chevauchent".

Les inondations ont également aggravé les risques sanitaires, notamment liés au choléra, qui continue d'être signalé dans cinq régions de la Corne de l'Afrique.

L'épidémie qui a débuté en août dernier a fait 94 morts tandis que 6.157 cas ont été signalés jusqu'à présent.