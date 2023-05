Une caravane de sensibilisation et de prévention des feux de forêts et de protection des récoltes agricoles a été lancée mardi dans la wilaya de Constantine à l’initiative de la direction locale de la protection civile.

L’opération, dont le coup d’envoi a été donné depuis la commune de Didouche-Mourad (nord de Constantine), est menée en coordination avec divers partenaires concernés, dont les services agricoles, les travaux publics, l’hydraulique, la conservation des forêts, la Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) et les assemblées populaires communales, a précisé à l’APS le responsable de la cellule de communication et de l’information au sein de la DPC, Abderrahmane Lagrâa.

Des moyens humains et matériels importants, à savoir 14 agents dont 3 officiers, 3 camions anti-incendie, une ambulance et un véhicule de liaison ont été mobilisés pour garantir le bon déroulement de cette opération prévue dans les 12 communes de la wilaya jusqu’au 21 juin prochain, a déclaré le même responsable.

Des conseils et des orientations autour de la prévention des incendies pouva nt affecter les cultures et les espaces forestiers seront prodigués au profit des agriculteurs et des habitants vivant à proximité des forêts, a-t-il indiqué, insistant particulièrement sur la nécessité, pour les agriculteurs, de disposer de réservoirs d’eau et de procéder au contrôle technique des moissonneuses-batteuses avant la campagne de récolte.

Le plan 2023 de lutte contre les feux de forêts, qui a défini les sites forestiers "à risque" comme les forêts d’El Hedadj (commune d’Ibn Badis), de Draâ Naga (El Khroub) et d’El Megharouel (Ibn Ziad), sera soutenu par des actions d'entretien des accotements des routes traversant les massifs forestiers, et de nettoiement des tranchées pare-feu situées sous les lignes de moyenne et de haute tension, a ajouté la même source.