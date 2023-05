Les services des douanes ont saisi une quantité importante de drogues, de cigarettes et de boissons alcoolisées à travers plusieurs wilayas, a indiqué, mardi, un communiqué de la Direction générale des douanes (DGD).

Dans ce cadre, les agents de la brigade mobile des douanes relevant de l'Inspection divisionnaire des douanes de Chlef ont mis en échec, au titre d'une opération conjointe menée en coordination avec les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) et les éléments de la Gendarmerie nationale, une tentative de contrebande et de commercialisation de 43 kg de kif traité saisis après la fouille minutieuse d'un véhicule touristique", indique le communiqué.

Dans une deuxième opération, les agents de la brigade polyvalente des douanes de Still relevant des services de l'Inspection divisionnaire des Douanes d'El Oued, (direction régionale des Douanes de Ouargla), ont saisi 3000 comprimés psychotropes dans deux opérations distinctes, dont une menée en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale. Les comprimés saisis étaient dissimulés min utieusement à bord de deux voitures touristiques.

"Une troisième opération menée par la brigade régionale spécialisée dans la lutte contre la contrebande relevant des services de la direction régionale des douanes de Ouargla, en coordination avec les éléments de l'ANP a permis la saisie de 16500 paquets de cigarettes de marque étrangère à bord d'un véhicule 4X4", précise la même source. "Les services opérationnels des douanes relevant de la direction régionale de Tébessa ont mené des opérations ayant permis aux agents de la brigade polyvalente des douanes de Khenchela, ainsi qu'aux brigades mobile et polyvalente des douanes de Meskiana, relevant de l'inspection divisionnaire des douanes de Oum Bouaghi de saisir respectivement 7250 boites de cigarettes de marque étrangère (HP), 12000 unités de nouilles (Indomie) d'origine étrangère et 5700 unités de boissons alcoolisées de différents volumes et types avec la saisie d'un véhicule touristique et deux utilitaires.

Ces opérations consacrent "la mobilisation totale et la coordination sur le terrain entre les services opérationnels, tous corps confondus, en matière de lutte contre les différentes formes de contrebande pour protéger l'économie nationale et la santé publique et partant concourir à la paix sociale et au maintien de la sécurité et de l'ordre publics", conclut le document.