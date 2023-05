La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) présente ses solutions numériques et ses divers services techniques et commerciaux en ligne à l'occasion de sa participation à la 18ème édition du Salon international des équipements, des technologies, des services de l’eau et de l’environnement "SIEE Pollutec 2023" qui s'est ouverte mardi à Alger, au Palais des expositions Pins maritimes, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

"Acteur majeur dans le secteur de l’hydraulique, SEAAL marquera son retour à ce carrefour des professionnels de l’eau à travers un thème d’actualité : la digitalisation en tant que levier de modernisation du service public de l’eau et de l’assainissement qui a toute son importance, dans un monde accéléré par le numérique", a-t-elle précisé.

Parmi les solutions présentées lors de ce salon qui se poursuivra jusqu'à jeudi, SEAAL a évoqué le portail digital, accessible via son site internet et qui permet aux clients d'accéder à divers services techniques et commerciaux en ligne, notamment la consultation de leurs factures, le suivi de leur consommation d'eau, le signalement de dysfonctionnements ou de pannes et le paiement en ligne de leurs factures.

SEAAL présente également son système d'information clientèle, un outil mis en place pour permettre la gestion complète des clients, depuis la création de leur compte jusqu'à la facturation, l'encaissement et le traitement des réclamations, ainsi que le règlement des factures à distance et la remontée de réclamations.

L'agence en ligne "Wakalati" est l'autre autre innovation présentée par la SEAAL.

Accessible sur mobile et sur le web, cette agence digitale permet aux clients de gérer leurs comptes en ligne, de consulter leur facturation d'eau, de déclarer leurs index et signaler des pannes ou des dysfonctionnements, a-t-on expliqué dans le communiqué.

Lors de ce salon, SEAAL présente aussi les plateformes de paiement en ligne, "Fatourati" et "BaridiMob", le système de Contrôle télécommandé (CTC) pour superviser ses ouvrages et assurer une distribution équitable de l'eau, ainsi que le Centre d'accueil téléphonique pour répondre aux demandes et réclamations des clients.

SEAAL a également cité, dans son communiqué, le Système d’information géographique (SIG) conçu pour cartographier les ouvrages, localiser les dysfonctionnements et les clients, ainsi que pour informer en temps réel des travaux en cour s, des incidents sur le réseau et du programme de distribution à travers les applications "Info Trav’Eau" et le "Géoportail".

En outre, SEAAL a mis en place un système de GMAO pour planifier et ordonnancer les travaux à réaliser par les équipes et un autre outil de suivi (KPI) destiné à évaluer la performance de ses équipes. Par ailleurs, SEAAL s'est dite "fière de participer à cet évènement incontournable des professionnels de l’eau" et de "contribuer à la sensibilisation et à la prise de conscience sur l'importance de l'eau pour notre avenir et pour la planète".