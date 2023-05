La 18e édition du Salon international des équipements, des technologies et des services de l'eau "SIEE-Pollutec 2023" s'est ouverte, mardi à Alger, avec la participation de plus

de 140 entreprises nationales et étrangères venues de 14 pays.

L'ouverture de cette manifestation s'est tenue en présence du ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, accompagné du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahleb et du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni.

A cette occasion, M. Derbal a souligné l'importance de ce salon qui constitue "un endroit idéal d'échanges" entre les professionnels du secteur, permettant également de découvrir les nouveautés et les dernières innovations dans le domaine de la gestion et des équipements d'eau.

Le ministre a estimé que ce type de manifestation économique devrait contribuer à l'amélioration du service public en matière d'approvisionnement en eau potable, l'assainissement et l''irrigation agricole.

De son côté, M. Aoun a appelé les opérateurs, lors de sa tournée dans les stands du salon, à redoubler leurs efforts pour asseoir une véritable dynamique industrielle. Un riche programme comprenant des conférences sur les thèmes phares du marché de l'eau avec de nombreux sujets seront abordés à cette occasion, notamment en ce qui concerne le dessalement de l'eau de mer, l'épuration des eaux usées et leur réutilisation ou encore la qualité des produits. Ce salon qui a attiré l'année passée plus de 7.000 visiteurs professionnels, constitue également une occasion de découvrir les grandes réalisations du secteur et ses perspectives.

Différentes agences sous tutelle du ministère de l'Hydraulique ont pris part à ce salon à l'instar de l'Agence de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE), de l'Office national d'irrigation et de drainage (ONID), de l'Algérienne des eaux (ADE), de l'Office national d'assainissement (ONA), de l'Agence nationale des barrages et transferts (ANDBT) et de l'Agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH).

Cet événement qui se tiendra jusqu'au 18 mai courant au Palais des expositions aux Pins maritimes, mettra en relation les acteurs "clés", algériens et internationaux, du secteur de l'Eau.