La wilaya de Mostaganem a enregistré une production de près de 250.000 quintaux de différentes récoltes protégées (sous serres), a-t-on appris, mardi, auprès de la Direction de wilaya des services agricoles (DSA).

La cheffe du service de régulation de la production et de l’appui technique, Aouicha Bouras, a souligné que la campagne de cueillette des récoltes protégées, notamment les tomates, piments doux et piquants, aubergines, concombres, haricots et courgettes, cible, cette saison, 1.220 hectares de superficies agricoles pour des prévisions de production de plus de 900.000 quintaux. Ainsi, 408 ha de produits maraîchers protégés ont été cueillis, jusqu’à la fin avril dernier, ce qui représente 33 pc de la surface globale réservées aux cultures sous serres, avec une production de 242.000 qx et un rendement de 594 qx à l’hectare, a ajouté la même responsable.

La récolte de tomates protégées fait l'objet, à ce jour, d'un bon rendement estimé à 815 qx à l’hectare, après la cueillette de 182 ha (40 pc) et une production de 148.000 qx. Ces récoltes s’ajoutent aux produits maraîche rs précoces qui ont commencé à affluer vers les marchés locaux et nationaux, ces dernières semaines, contribuant à garantir l’abondance et la stabilité des prix.

Cette campagne a permis, à ce jour, la production de 252.000 qx de pomme de terre, choux, carottes, laitue, oignons verts, haricots, petits pois et autres, après la cueillette de 2.676 ha de superficies irriguées et non irriguées réservées à ces récoltes précoces. La wilaya de Mostaganem enregistre, ces dernières années, une croissance de la production de certains types de produits maraîchers, passant de 7,7 millions de qx par an à 11 millions de qx à la faveur des campagnes de plantation précoces, de saison, d’arrière saison irrigué ou non irrigués a-t-on signalé.