Des projets du secteur de l’environnement destinés à préserver le milieu naturel contre différentes sources de pollution sont en cours de réalisation à Médéa, a-t-on appris mardi auprès de la direction locale de l’environnement et des énergies renouvelables.

Affichant un taux d’exécution jugé "appréciable", ces projets devraient permettre, une fois opérationnels, de réduire les risques de pollution et de dégradation de l’environnement grâce aux solutions techniques qui seront mises en œuvre et garantissant un traitement approprié des tonnes de déchets produits localement, a fait savoir le directeur de l’environnement et des énergies renouvelables.

M. Mustapha Rafei cite, à cet égard, le projet de la station de traitement du lixiviat implantée au niveau du centre d’enfouissement technique (CET) de Ksar-el-Boukhari, sud de Médéa.

D’une capacité de 80 mètres cubes/jour, cette station va assurer le traitement du liquide résiduel issu de la décomposition des déchets ménagers stockés à travers plusieurs décharges contrôlées situées dans la partie sud de la wilaya, a-t-il expli qué. L’entrée en exploitation de cette station contribuera à limiter la pollution des nappes phréatiques et évitera la contamination des terres agricoles, a déclaré le même responsable, précisant que les procédures d’acquisition des équipements techniques sont en phase de "finalisation".

Une unité de tri des déchets ménagers installée également à l’intérieur du CET de Ksar-el-Boukhari devrait être opérationnelle, au courant de cette année, a en outre indiqué Mustapha Rafei, assurant que celle-ci aura une capacité de traitement de dix tonnes/jour de déchets.

En sus de la préservation de l’environnement, ce projet assure une plus-value et des emplois grâce à l’activité de recyclage qui pourrait se développer dans cette région, a conclu la même source.