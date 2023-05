Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rakhroukh, a reçu le ministre portugais de l'Economie et de la Mer, Antonio Costa Silva avec qui il a évoqué les voies et moyens de développer les relations économiques bilatérales notamment dans le secteur, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée lundi en présence de l'ambassadeur portugais en Algérie, Luis de Albuquerque Veloso, les deux parties ont passé en revue l'état des "relations entre l'Algérie et le Portugal dans le domaine des travaux publics et des infrastructures de base ainsi que les voies et moyens de les renforcer et de les hisser au niveau des bonnes relations historiques et politiques existant entre les deux pays", précise la même source.

Le ministre a mis l'accent sur "l'importance de promouvoir l'action commune", soulignant "la volonté des entreprises algériennes de dynamiser la coopération avec leurs homologues portugaises à la lumière de l'expérience des deux pays".

Il a également mis en évidence "l'importa nce d'élargir les axes de coopération aux domaines de formation et de transfert des expériences entre les deux pays tout en bénéficiant de l'accompagnement technique des compagnies portugaises dans différents projets afin d'autonomiser et de développer les capacités nationales".

La rencontre a également permis d'aborder les perspectives de partenariat et de coopération entre les deux pays, selon le communiqué du ministère qui précise que le Portugal "est un partenaire stratégique pour l'Algérie dans divers domaines, d'où la nécessité d'œuvrer au renforcement de la coordination et à la consolidation des relations économiques notamment dans le domaine des infrastructures de base compte tenu des facilitations prévues dans la nouvelle loi algérienne sur l'investissement ce qui permettra de développer la dynamique économique entre les deux pays".