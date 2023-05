Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a rencontré, mardi à Abuja (Nigeria), le Directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion (UAR), Gregoire Ndjaka en marge des travaux de la 14e Assemblée générale de l'Union.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Algérie au Nigeria, Hocine Latli, les deux parties ont évoqué "la coopération conjointe entre l'Algérie et les Etats africains dans le domaine médiatique, notamment entre les établissements médiatiques publics d'Algérie (Radio algérienne, Télévision algérienne et TDA) et leurs homologues africains".

Dans une déclaration à la presse, M. Bouslimani a mis l'accent sur "l'impératif de coordonner et renforcer davantage la coopération médiatique", soulignant dans le même cadre "la volonté de l'Algérie, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de renforcer la coopération de notre pays avec les Etats africains, aussi bien au plan bilatéral que multilatéral". Dans le même contexte, le ministre a réaffirmé le souci de l'Algérie de concrétiser des projets opérationnels importants dans divers dom aines de la communication à dimension africaine, citant, à ce propos, "le Centre téléport relevant de l'UAR que l'Algérie a installé à Bouchaoui (Alger), ainsi que +Ifrikya FM+, une nouvelle station de radio lancée le 3 mai à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse".

De son côté, le Directeur général de l'UAR a salué "les grands efforts consentis par l'Algérie, allant dans le sens de l'intérêt de l'Afrique".

Par ailleurs, M. Ndjaka a exprimé ses "sincères remerciements" et sa "reconnaissance" au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour "tous ses efforts consentis au mieux des intérêts du continent africain".