Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville organisera les 20 et 21 mai à Alger, un colloque international sur le thème "Réduire le risque sismique: gouvernance et prospective", indique dimanche un communiqué du ministère.

Le colloque sera organisé sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion du 20e anniversaire du séisme dévastateur qui a ébranlé la wilaya de Boumerdes (21 mai 2003), précise le communiqué.

Prévu au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal, le colloque verra la participation d'experts, de chercheurs internationaux et locaux et d'acteurs de différents secteurs, selon la même source, qui souligne que les participants se pencheront, deux jours durant, sur les résultats des recherches les plus récentes dans ce domaine au niveau mondial.

Les participants feront également le point sur les techniques modernes de construction parasismique, dans le cadre d'une approche reposant sur le renforcement de la résilience à travers une meilleure appréhension des risques, l'amélioration du niveau de préparation et la reconstruction en mieux, ajoute le communiqué.

Des ateliers sont également prévus lors de ce colloque qui sera sanctionné par des recommandations scientifiques.