Les membres du Conseil de la nation ont adopté, mardi à l'unanimité, la loi sur les règles de comptabilité publique et de gestion financière, un texte qui vise principalement à conférer davantage de transparence à la gestion pour un suivi optimal et plus efficace des finances publiques.

L'adoption de cette loi est intervenue lors d'une séance plénière présidée par M. Salah Goudjil, président du Conseil, en présence, du ministre des Finances, Laaziz Faid et de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar.

A l'issue du vote, M. Faid a souligné que cette loi "vient remédier à des insuffisances majeures qui limitaient le rôle du système de comptabilité comme outil moderne de gestion des finances publiques", ajoutant qu'elle permettra "d'introduire les normes comptables internationales dans le système national afin d'améliorer la performance dans la maitrise du prévisionnel comptable, de définir la responsabilité de chaque intervenant dans le processus des entrées et des sorties d'argent, et de fournir des informations de qualité pour une meilleur e gestion des dettes et de la trésorerie", a-t-il ajouté.

Dans son rapport complémentaire, la Commission des affaires économiques et financières du Conseil de la nation a expliqué que le texte de loi vise à améliorer l'efficacité dans la gestion de l'argent public à travers la bonne gouvernance, notamment en ce qui concerne la qualité des opérations d'élaboration du prévisionnel comptable et l'implication de tous les intervenants au processus des entrées et sorties d'argent.

La commission a appelé à accélérer la promulgation des textes d'application en vue de clarifier les procédures de comptabilité et des finances devant être suivies par les agents concernés par l'exécution du budget.