Les membres du Conseil de la nation ont adopté mardi à l'unanimité le texte de loi

monétaire et bancaire visant le renforcement de la gouvernance et des prérogatives

de la Banque d'Algérie ainsi que la modernisation du système bancaire.

Le texte de loi a été adopté lors d'une plénière présidée par M. Salah Goudjil, président du Conseil en présence des ministres des finances, Laaziz Faid, et des Relations avec le Parlement, Besma Azouar.

A l'issue du vote, le ministre des Finances a mis en avant l'importance des dispositions contenues dans cette loi ainsi que les perspectives qu'elle ouvre en matière de développement et de diversification des produits bancaires en sus de l'accompagnement des mutations marquant le secteur bancaire et ce, dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement relatif à la réforme financière.

Selon M. Faid, cette loi tient compte de l'impact de l'évolution technologique sur le secteur bancaire notamment en ce qui concerne l'introduction de la monnaie numérique à la banque outre l'encadrement de la dématérialisation des transactions avec les établissements bancaires et les prestataires des services de paiement. Dans son rapport complémentaire, la Commission des affaires économiques et financières a affirmé que la loi monétaire et bancaire intervenait dans le cadre du renforcement de la dynamique engagée par les pouvoirs publics en vue d'édifier une Algérie nouvelle basée sur l'économie de la connaissance, le numérique, la promotion de l'économie verte et l'utilisation massive des technologies modernes". La Commission a appelé dans ses recommandations à la poursuite des efforts pour la promotion de la finance islamique tout en assurant la protection aux cadres dirigeants au niveau du secteur bancaire, appelant à assurer toutes les "conditions propices" pour la réussite de l'opération de lancement du Dinar numérique.