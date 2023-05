La consommation a enregistré un léger rebond en avril aux Etats-Unis, les ventes au détail ayant résisté aux hausses de taux de la banque centrale destinées à juguler l'inflation, mais un ralentissement est toujours attendu dans les mois à venir. Le montant total des dépenses s'est élevé à 686,1 milliards de dollars au mois d'avril, selon des données publiées mardi par le département du Commerce américain, soit une progression de 0,4% par rapport à mars.

Les analystes anticipaient un rebond un peu plus fort, de 0,8%, selon le consensus de Market Watch. Le recul des ventes entre février et mars est par ailleurs un peu moins important qu'initialement indiqué, à -0,7% au lieu de -1,0%. Et par rapport à avril 2022, la progression des ventes au détail est de 1,6%.

Les chiffres ne sont toutefois pas ajustés de l'inflation, qui contribue donc mécaniquement à faire augmenter le montant total des ventes. Pour revenir à une hausse des prix plus modérée, la banque centrale américaine (Fed) relève progressivement son taux directeur depuis un an. Cela conduit les banques à rehausser le coût des crédits qu'elles proposent aux m énages et aux entreprises, ce qui pèse sur la consommation et l'investissement. La récente crise dans le secteur bancaire a elle aussi restreint l'accès au crédit, les banques étant plus prudentes dans les prêts qu'elles accordent.