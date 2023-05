La 4e édition du Salon international des Mines et Carrières s’est ouverte mardi à Alger avec la participation de 40 exposants publics et privés de différentes filières du secteur.

Selon les organisateurs, cette manifestation, qui doit se tenir jusqu’à jeudi prochain, vise l’accompagnement du développement du secteur minier désormais au cœur de la politique économique de l’Algérie. Avec près de 2.000 visiteurs attendus, ce Salon a notamment pour but de mettre en relation les donneurs d’ordre et les sous-traitants locaux de diverses filières, notamment dans le cadre de l’exploitation et de la réalisation de mégaprojets structurants.

Les filières présentes à cet événement comprennent l’audit et l’engineering, l’exploitation de pierres ornementales et de minéraux, le rail, les fournisseurs de groupes électrogènes et de solutions énergétiques ainsi que les fournisseurs d’engins et équipements du secteur minier.

Avec un potentiel de plus de 1.000 ressources minérales souterraines, notamment le fer, le phosphate, le zinc, l'or et le manganèse, le secteur minier en Algérie recèle des potentialités importante s. Les hautes autorités du pays, sous les orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ont adopté un plan d'action (2020-2024) visant à redynamiser le secteur et lui permette une meilleure contribution dans la croissance de l'économie nationale et la création d'emplois, à travers l’ensemble du territoire national.

Les priorités de cette nouvelle politique sont principalement la révision du cadre législatif, le développement et la modernisation de la cartographie minière, la concrétisation des grands projets industriels structurants ainsi que le développement du capital humain.