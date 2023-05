Les participants à la 9e édition du Forum africain sur l'investissement et le commerce (AFIC9), dont les travaux ont débuté mardi à Alger, ont affirmé que l'avenir économique de l'Afrique était tributaire de la réalisation de la complémentarité économique et de la conjugaison des efforts de tous les acteurs.

Dans une allocution d'ouverture, le président du Centre arabo-africain d'investissement et de développement (CAAID), organisateur de cette rencontre, Amine Boutalbi, a estimé que le continent africain qui recèle d'énormes ressources et richesses naturelles, peut obtenir davantage de réalisations à même de construire un avenir meilleur, à condition d'assurer une véritable complémentarité économique et une conjugaison des efforts de tous les acteurs.

M. Boutalbi a en outre indiqué que l'Algérie était pionnière dans l'instauration des cadres de la coopération économique dans le continent africain, rappelant les décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, notamment celles liées à l'affectation d'un milliard de dollars à la réalisation des projets de développement en Afrique et l'ouverture de banques algériennes dans d'autres pays africains.

De son côté, le représentant du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a mis en exergue la détermination de l'Algérie à bénéficier pleinement des accords de coopération et de partenariats internationaux, en particulier la Zone de libre échange africaine (ZLECAF) et la Grande zone arabe de libre échange (GZALE).

Concernant la réorientation des efforts en matière d'export, le même responsable a rappelé la mise en place d'un plan d'action ambitieux par le Gouvernement en vue du redéploiement sur ces marchés ciblés (africains et arabes) et l'intensification des échanges commerciaux, estimant que l'Algérie se veut un hub pour le commerce dans la région, au vu de sa position géostratégique et de son ouverture sur les marchés régionaux et mondiaux.

A son tour, l'homme d'affaires jordanien, Talal Abu-Ghazaleh, a affirmé dans son intervention par visioconférence, que l'économie du savoir et l'innovation constituaient le défi économique à relever par l'Afrique, étant le domaine le plus lucratif dans le monde. Les travaux de la 9e édition du Forum africain sur l'investissement et le commerce (AFIC9) ont commencé et dureront deux jours durant, avec la participation de représentants d'institutions nationales officielles et plusieurs personnalités dont des ambassadeurs, chefs d'entreprises, des représentants d'organismes internationaux, africains et algériens, et des représentants d'autres institutions.

Le programme du Forum comprend 7 séances consacrées à plusieurs sujets qui concernent l'Afrique, comme l'avenir de l'agriculture et la sécurité alimentaire, la zone de libre-échange continentale africaine, les infrastructures industrielles et logistiques, les petites entreprises et les défis de l'invention et de la numérisation, ainsi que le secteur des services, du tourisme et de l'artisanat, en plus du climat et des énergies renouvelables. Cette édition comporte également une foire de produits et services algériens.