La 20 édition du Salon professionnel de la production agroalimentaire "Djazagro" se tiendra du 5 au 8 juin au Palais des expositions d'Alger avec la participation de 600 exposants représentant 27 pays, ont annoncé les organisateurs.

Les exposants étrangers représenteront 75% de l'ensemble des participants attendus à cette 20e édition du salon, qui devrait accueillir plus de 22.000 visiteurs, a indiqué le commissaire du salon, Nabil Bey-Boumezrag, lors d'une conférence de presse animée avec la directrice du salon, Chantal De Lamotte.

Le salon, qui rassemblera, quatre jours durant, des experts algériens de différentes wilayas et internationaux, permettra de rapprocher les différents acteurs, notamment les fournisseurs et les producteurs et de faire connaître les techniques les plus récentes dans le secteur de l'agroalimentaire.

L'événement accueillera des opérateurs des secteurs d'activité de la filière agroalimentaire (conditionnement et emballage, matières premières et produits semi-finis, produits alimentaires et boissons, et matériels et équipements de froid, de transpo rt, de logistique et de stockage). Des écoles de formation seront également présentes au salon pour accompagner les opérateurs algériens, selon M. Bey-Boumezrag, qui a invité les start-up intéressées à se rapprocher de l'administration du salon en vue de leur intégration dès l'année prochaine. De son côté, Mme De Lamotte a affirmé que " l'Algérie dispose d'une agriculture riche et diversifiée et a réussi à atteindre une autonomie importante dans la production et dans la fourniture du produit de terroir, possédant aussi tous les atouts en vue de se transformer en un pays exportateur".

Elle a, en outre, indiqué que le Salon tente de concrétiser davantage de rapprochement entre opérateurs, consacrer la communication entre eux et assurer l'information indispensable autour des techniques de pointe adoptées dans le monde dans le domaine des industries agroalimentaires.

Le Salon connaîtra l'organisation de 5 conférences par jour, animées par des experts autour des thèmes de la sécurité alimentaire, de la formation des professionnels et des défis géostratégiques. Des séances de dégustation seront également organisées dans les produits de boulangerie, de même qu'un concours sur les produits, les services et les technologies innovantes. Outre l'Algérie, prennent part à cette édition, l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, l'autriche, la Belgique, le Chili, la Chine, la Corée, le Danemark, l'Egypte, les Emirats arabes unis (EAU), la France, la Grèce, l'Inde, l'Italie, le Japon, la Malaisie, l'Ouzbékistan, la Hollande, les Philippines, le Portugal, la Russie, la Suède, la Suisse, la Tunisie, la Grande-Bretagne, ainsi que la Turquie. Le Salon met le site électronique www.djazagro.com au service des visiteurs, en vue de s'y inscrire, obtenir des badges d'entrée et accéder à des informations sur le programme du Salon, les conférences et les entreprises qui y participent.