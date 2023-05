Le nombre de projets d'investissement enregistrés par l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) a connu durant la période allant du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023 une hausse de 121% sur une base annuelle, a indiqué mardi à Alger, le directeur général de l'Agence, Omar Rekkache.

Dans son intervention lors des travaux de la 9e édition du Forum africain sur l'investissement et le commerce, organisé par le Centre arabo-africain d'investissement et de développement (CAAID), M. Rekkache a fait savoir que le nombre de projets d'investissement inscrits avait connu une hausse par rapport à la période précédant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'investissement, précisant que ce taux a augmenté de 121% durant les six derniers mois (jusqu'au 30 avril) comparativement à la même période de l'année écoulée. Le nombre de projets enregistré par l'Agence s'élève, du 1 novembre 2022 au 30 avril 2023, à 2016 projets d'une valeur globale de 922,83 milliards DA, ajoute le responsable. En termes de valeur, ces projets ont augmenté de 199%, et de 145% en termes de postes d'emploi prévus durant la même période. Pour le DG de l'AAPI, cette hausse est un indicateur important traduisant "les résultats de la réforme du système d'investissement dans le pays, et l'amélioration, de jour en jour, du climat des affaires".

Parmi les indicateurs qui reflètent cette amélioration, M. Rekkache a cité "la forte affluence" des entreprises étrangères y compris des grandes entreprises qui veulent investir en Algérie. Plusieurs projets engagés par ces entreprises étrangères sont à un stade d'étude "avancé", soit au niveau des départements ministériels concernés par l'activité, ou au niveau des services de l'AAPI, ou en cours de concrétisation, a-t-il expliqué, relevant que ces projets couvraient plusieurs secteurs d'activité. S'agissant des projets déposés auprès du guichet dédié aux grands projets et aux investissements étrangers, M. Rekkache a fait état de 57 projets, dont 47 sont des investissements étrangers directs ou des projets en partenariat.

Le premier responsable de l'AAPI a affirmé que ces indicateurs "témoignent de la confiance des opérateurs économiques et leur foi en la réussite du plan de réforme d'envergure lancé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune". Ils renseignent également "sur une confiance en la volonté politique, traduite sur le terrain par des mesures pratiques et concrètes".

A ces indicateurs, s'ajoute une série d'avantages comparatifs qui érigent l'Algérie en une destination de choix favorable à l'investissement, notamment son emplacement géographique stratégique, trait d'union entre l'Afrique et l'Europe, et un marché parmi les plus importants en Afrique du Nord (plus de 45 millions d'habitants), des infrastructures logistiques d'envergure à l'image des autoroutes, des chemins de fer, des ports, en sus d'une main d'œuvre jeune et qualifiée, la disponibilité des matières premières, a fait observer M. Rekkache.