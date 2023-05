Le club algérien de la JSC Ouled Adouane s'est qualifié aux quarts de finale du Championnat d'Afrique des clubs de volley-ball (messieurs), en s'imposant devant Cameroun Sport sur le score de 3 sets à 1, en match comptant pour la 3e et dernière journée du groupe C disputé mardi à Haouaria (Tunisie).

Les sets de la rencontre ont été comme suit : 25-21, 25-19, 16-25 et 28-26. A la faveur de ce succès, le Six de Ouled Adouane reste invaincu dans le tournoi après les victoires obtenues devant Ports Authority du Kenya (3-2 : 23-25, 29-31, 26-24, 25-14, 15-10) et ISEG Sport su Sénégal (3-1 : 22-25, 25-18, 25-17, 25-22).

Dans l'autre match de la poule C, disputé plus tôt ce mardi, Ports Authority a battu l'ISEG Sport sur le score de (3-1 : 25-19, 25-21, 20-25, 25-20).

A l'issue de la 3e et dernière journée du groupe C, la JSC Ouled Adouane (1ere, 8 pts) et Ports Authority (2e, 7 pts) sont qualifiés pour les quarts de finale, alors que l'ISEG Sport (3e, 2 pts) et Cameroun Sport (4e, 1 pts) joueront les matchs de classement.

Les affiches des quarts de finale seront connues à l'issue des rencontres des autres groupes (A, B et D).

L'édition 2022 du Championnat d'Afrique des clubs masculin avait été remportée par Al-Ahly SC d'Egypte, rappelle-t-on.