La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, a annoncé, mardi à Alger, un programme d'action conjoint avec le secteur de la Jeunesse et des Sports pour développer la pratique sportive des personnes aux besoins spécifiques au sein des centres éducatifs relevant du secteur de la Solidarité nationale.

En marge d'une visite d'inspection, en compagnie du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, à l'Ecole pour malentendants et à la Salle omnisports de Rouiba, Mme Krikou a indiqué que ce programme d'action prévoyait de "doter le secteur de la Solidarité nationale de cadres et de compétences spécialisées dans le sport adapté, qui s'adresse aux personnes présentant un handicap mental".

Cette démarche s'inscrit dans le cadre des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à promouvoir le sport scolaire, a-t-elle dit, soulignant que son secteur entendait, à travers ce programme conjoint, "promouvoir et développer les capacités et les aptitudes de ces élèves pour qu'ils fassent partie de l'élite paralympique à l'avenir".

Mme Krikou a, par ailleurs, précisé que cette visite avait permis de s'enquérir de la préparation des établissements éducatifs du secteur en prévision des examens du BEM et du Baccalauréat, rappelant que "787 élèves sont concernés par le Baccalauréat et 803 autres par le BEM sur un total de 22.000 élèves pris en charge dans les écoles du secteur durant l'année scolaire en cours".

De son côté, M. Hammad a assuré que son secteur s'emploiera à doter ces écoles d'enseignants spécialisés expérimentés et compétents.

Lors de la visite, les deux ministres ont inspecté les différentes classes pédagogiques et sportives de l'Ecole des malentendants de Rouiba, avant d'assister à un match de futsal opposant l'Ecole pour malentendants de Rouiba à celle de Baraki.