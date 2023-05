Médicaments ou stimulation transcrânienne, la recherche bénéficie des connaissances accumulées sur le fonctionnement du cerveau. Avec des développements prometteurs.

De nombreuses équipes dans le monde travaillent à la recherche de nouveaux médicaments contre la douleur. "Mais comme celle-ci fait intervenir le cerveau et le système nerveux périphérique, trouver des molécules efficaces et sans effets indésirables demeure compliqué et peu d'innovations arrivent sur le marché", souligne le Pr Serge Perrot, président de la Société française d'étude et de traitement de la douleur.

l existe cependant des pistes prometteuses comme celle des anticorps monoclonaux anti-NGF (Neuronal growth factor). Ceux-ci vont agir sur un système régulant les médiateurs de la douleur. Ces médicaments pourraient soulager les symptômes de l'arthrose ou ceux du cancer. "D'autres médications, qui bloquent les canaux présents sur les fibres nerveuses, sont également en développement", indique le médecin. Certaines pistes s'intéressent aux morphines endogènes : les enképhalines. Naturellement sécrétées par l'organisme, elles ont un effet antalgique. En inhibant leur dégradation, on obtiendrait une diminution de la douleur.

LA TOXINE BOTULIQUE

Des médicaments déjà commercialisés trouvent également des applications dans le traitement de la douleur. Par exemple, la toxine botulique, connue depuis des années en médecine esthétique, est maintenant utilisée pour soulager des douleurs périphériques. "En l'injectant en sous-cutané, au niveau des zones sensibles, cela soulage efficacement certains patients, et ce pour plusieurs semaines", explique le Dr Didier Bouhassira,responsable du centre antidouleur Ambroise Paré à Boulogne Billancourt.

LA STIMULATION MAGNÉTIQUE TRANSCRÂNIENNE

Une autre approche consiste à moduler, à l'aide de la stimulation magnétique transcrânienne, les zones du cerveau qui interviennent dans la douleur. "Cette technique non invasive est dénuée d'effets indésirables", précise le Dr Bouhassira.

Il s'agit d'une bobine qui, placée sur le cuir chevelu du patient, émet un champ magnétique ciblé permettant de modifier les transmissions nerveuses dans les zones de contrôle de la douleur. Cette stimulation réactiverait et mobiliserait les endorphines.

"Aujourd'hui, pour des douleurs telles que celles provoquées par une fibromyalgie, il est possible, pour les personnes qui répondent bien au traitement, de maintenir les bénéfices pendant plusieurs mois", affirme le médecin. Ce traitement reste à valider pour pouvoir être appliqué dans tous les centres de lutte contre la douleur. Mais les chercheurs envisagent d'ores et déjà de compléter la stimulation magnétique par une stimulation électrique réalisée à domicile.

ET DEMAIN, LE CANNABIS MÉDICAL ?

Pourrons-nous un jour soigner les douleurs chroniques avec du cannabis plante ? C'est la question à laquelle doit répondre le groupe d'experts présidé par le Pr Nicolas Authier. Certaines douleurs chroniques - celles de la sclérose en plaques, par exemple, ou des cancers - semblent en effet parfois soulagées par le cannabis.

"Mais ce n'est pas le produit miracle !", met en garde le Pr Serge Perrot. Si les experts donnent un premier avis favorable, ils devront ensuite déterminer les conditions d'accès. Faut-il définir une liste des pathologies concernées ou pas ? Qui doit délivrer le cannabis plante ? Qui payera les traitements ? Autant de questions qui devront trouver une réponse.